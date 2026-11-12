Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) fällt am Donnerstagnachmittag tief

Um 16:28 Uhr fiel die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 7,1 Prozent auf 113,64 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'335 Punkten liegt. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 112,35 USD ab. Bei 114,11 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 1'619'994 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 234,84 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 106,65 Prozent hinzugewinnen. Am 27.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,81 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 28,01 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Strategy (ex MicroStrategy) 0,000 USD aus. Strategy (ex MicroStrategy) gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 44,75 USD. Im Vorjahresviertel hatte Strategy (ex MicroStrategy) 8,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Strategy (ex MicroStrategy) im vergangenen Quartal 125.43 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -2,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Strategy (ex MicroStrategy) 128.69 Mio. USD umsetzen können.

Strategy (ex MicroStrategy) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.02.2027 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) 2026 einen Verlust in Höhe von -6,752 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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