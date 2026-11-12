Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’111 0.4%  SPI 21’259 0.3%  Dow 52’455 -0.1%  DAX 26’700 0.1%  Euro 0.9234 -0.1%  EStoxx50 6’381 -0.2%  Gold 3’866 -3.1%  Bitcoin 59’582 -3.2%  Dollar 0.8347 0.2%  Öl 94.2 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Zurich Insurance1107539Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Rheinmetall345850Holcim1221405ABB1222171
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Lufthansa-Aktie im Blick: Beinahe-Unfall mit Swiss-Maschine in New York
Fresenius-Aktie und FMC-Aktie uneins: Verkauf von 13,4 Millionen FMC-Aktien bringt 524 Millionen Euro
Allianz setzt höheres Gewinnziel für 2026 – Aktie legt zu
Siemens-Aktie klettert: Konzern schlägt Prognosen und hebt Mittelfristziele an - Umsatz in der Schweiz auf Rekordniveau gesteigert
Sonova-Aktie verliert: Hörgeräte-Hersteller erhöht nach dynamischem Halbjahr die Prognose
Suche...
Plus500 Depot

Strategy Aktie 1465124 / US5949724083

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.11.2026 16:29:00

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) fällt am Donnerstagnachmittag tief

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) fällt am Donnerstagnachmittag tief

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 7,1 Prozent auf 113,64 USD abwärts.

Strategy
95.86 CHF -4.64%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 7,1 Prozent auf 113,64 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'335 Punkten liegt. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 112,35 USD ab. Bei 114,11 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 1'619'994 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 234,84 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 106,65 Prozent hinzugewinnen. Am 27.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,81 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 28,01 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Strategy (ex MicroStrategy) 0,000 USD aus. Strategy (ex MicroStrategy) gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 44,75 USD. Im Vorjahresviertel hatte Strategy (ex MicroStrategy) 8,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Strategy (ex MicroStrategy) im vergangenen Quartal 125.43 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -2,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Strategy (ex MicroStrategy) 128.69 Mio. USD umsetzen können.

Strategy (ex MicroStrategy) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.02.2027 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) 2026 einen Verlust in Höhe von -6,752 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Strategy-Aktie: Warum K33 die Vorzugsaktien als Bremsklotz für Bitcoin-Käufe sieht

Strategy-Aktie tiefrot: Quartalszahlen überzeugen Anleger nicht

Nach Rekord-Buchgewinn: So geht es mit der Strategy-Aktie weiter


Bildquelle: Strategy
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

14:48 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
14:13 Europäische Grossbanken im Wandel
11:08 UBS Logo UBS KeyInvest: Gaming-Industrie – Globale Vorfreude/Argenx – Neue Forschungspower
09:49 Marktüberblick: Siemens Energy haussiert nach Zahlen
09:03 SMI-Anlegern fehlt der Mut
11.11.26 Logo WHS Claude-Macher Anthropic: 64-Milliarden-IPO – steigt jetzt der Preis?
11.11.26 KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’787.83 19.42 SRPBPU
Short 16’101.91 13.81 SBSIBU
Short 16’741.33 8.68 SHBXBU
SMI-Kurs: 15’110.51 12.11.2026 16:18:28
Long 14’513.63 19.06 SYAOBU
Long 14’187.19 13.56 SYBDTU
Long 13’597.86 8.91 SJB42U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall, HENSOLDT, RENK - welche Rüstungsaktie bietet die grössten Chancen bei kurzfristiger Spekulation?
Siemens Energy-Aktie mit Kurssprung: Nach Rekordjahr folgen ehrgeizige Wachstumsziele
Alcon-Aktie bricht ein: Wachstum verlangsamt sich – Jahresziele werden eingegrenzt
Ausblick: Siemens Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Siemens-Aktie klettert: Konzern schlägt Prognosen und hebt Mittelfristziele an - Umsatz in der Schweiz auf Rekordniveau gesteigert
SMI mit neuem Rekordhoch -- DAX nach Rekord stabil - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schliessen in Rot
SoftwareONE-Aktie rutscht ab: Konzern wächst weiter und hebt Margenziel an
Zurich-Aktie steigt: Versicherer setzt Wachstumskurs fort
Adecco-Aktie springt zweistellig an: Wachstum im dritten Quartal, zusätzliche Einsparungen geplant
SMI schliesslich wenig verändert -- DAX freundlich und weiter in Rekordnähe -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.