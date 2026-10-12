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12.10.2026 20:27:13
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) büsst am Abend ein
Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 152,93 USD.
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 152,93 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'234 Punkten steht. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie gab in der Spitze bis auf 152,58 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 153,39 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'703'723 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 323,31 USD. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 52,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2026 bei 81,81 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,50 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -24,45 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 32,60 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Strategy (ex MicroStrategy) im vergangenen Quartal 122.37 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Strategy (ex MicroStrategy) 114.49 Mio. USD umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 29.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -23,958 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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