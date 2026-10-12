Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) schiebt sich am Montagnachmittag vor

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 157,63 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 27'255 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 158,37 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 153,39 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 812'987 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (323,31 USD) erklomm das Papier am 11.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie derzeit noch 105,11 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2026 bei 81,81 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Strategy (ex MicroStrategy) liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -24,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Strategy (ex MicroStrategy) ein Ergebnis je Aktie von 32,60 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,88 Prozent auf 122.37 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 114.49 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -23,958 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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