Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Abend schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,6 Prozent auf 95,49 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'624 Punkten steht. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie sank bis auf 94,60 USD. Bei 97,08 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'559'314 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 401,57 USD. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 76,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,81 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Strategy (ex MicroStrategy) liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -24,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 32,60 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 122.37 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 114.49 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -19,894 USD je Aktie in den Strategy (ex MicroStrategy)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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