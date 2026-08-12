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12.08.2026 16:29:00

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochnachmittag gesucht

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochnachmittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Strategy (ex MicroStrategy). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 97,26 USD zu.

Strategy
78.60 CHF -1.19%
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Um 16:28 Uhr ging es für das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 97,26 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'621 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 97,88 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 97,08 USD. Zuletzt wechselten 611'728 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 401,57 USD erreichte der Titel am 13.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 312,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,81 USD ab. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 18,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Strategy (ex MicroStrategy) 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -24,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Strategy (ex MicroStrategy) ein Ergebnis je Aktie von 32,60 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,88 Prozent auf 122.37 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 114.49 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 04.11.2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -19,894 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Strategy
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