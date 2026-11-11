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11.11.2026 20:27:13
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Abend mit Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Strategy (ex MicroStrategy). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 121,83 USD zu.
Um 20:26 Uhr wies die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 121,83 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 25'535 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 124,11 USD. Bei 120,52 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'699'225 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.
Bei 239,18 USD markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 96,32 Prozent Plus fehlen der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,81 USD. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 48,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Strategy (ex MicroStrategy) liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Strategy (ex MicroStrategy) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 44,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,42 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 125.43 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -2,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 128.69 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Strategy (ex MicroStrategy) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.02.2027 vorlegen.
Analysten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) 2026 einen Verlust in Höhe von -6,753 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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