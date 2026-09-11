Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) zieht am Freitagabend an

Um 20:26 Uhr stieg die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 131,02 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'373 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie sogar auf 137,84 USD. Bei 130,54 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'949'487 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 365,15 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. 178,70 Prozent Plus fehlen der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.06.2026 bei 81,81 USD. Abschläge von 37,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026 vor. Das EPS lag bei -24,45 USD. Ein Jahr zuvor waren 32,60 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Strategy (ex MicroStrategy) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 122.37 Mio. USD im Vergleich zu 114.49 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -25,303 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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