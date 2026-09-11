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11.09.2026 16:29:00

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) zündet am Freitagnachmittag Kursrakete

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) zündet am Freitagnachmittag Kursrakete

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 5,5 Prozent auf 135,59 USD.

Strategy
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Im NASDAQ-Handel gewannen die Strategy (ex MicroStrategy)-Papiere um 16:28 Uhr 5,5 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'397 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie sogar auf 137,84 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 130,54 USD. Zuletzt wechselten 1'602'167 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 365,15 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie somit 62,87 Prozent niedriger. Am 27.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 81,81 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 65,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -24,45 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Strategy (ex MicroStrategy) ein EPS von 32,60 USD in den Büchern gestanden. Strategy (ex MicroStrategy) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 122.37 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 114.49 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -25,303 USD je Aktie in den Strategy (ex MicroStrategy)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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