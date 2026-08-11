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11.08.2026 20:27:13
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Dienstagabend mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 96,06 USD abwärts.
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 96,06 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'414 Punkten steht. Bei 95,44 USD markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 97,33 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'697'962 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (414,19 USD) erklomm das Papier am 12.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 331,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Am 27.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,81 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie derzeit noch 14,83 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 30.07.2026 legte Strategy (ex MicroStrategy) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Strategy (ex MicroStrategy) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -24,45 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 32,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,88 Prozent auf 122.37 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 114.49 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --19,894 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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