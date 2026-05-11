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11.05.2026 20:27:13
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) zieht am Abend an
Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Strategy (ex MicroStrategy)-Papiere zuletzt 4,0 Prozent.
Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 4,0 Prozent auf 195,05 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'330 Punkten notiert. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie zog in der Spitze bis auf 195,33 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 189,38 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2'178'943 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.
Am 17.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 457,22 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie derzeit noch 134,41 Prozent Luft nach oben. Am 06.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 104,18 USD ab. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 87,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Strategy (ex MicroStrategy) am 05.05.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -38,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Strategy (ex MicroStrategy) -16,49 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 124.30 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111.07 Mio. USD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 04.08.2026 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Strategy (ex MicroStrategy) einen Gewinn von 51,95 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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