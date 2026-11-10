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10.11.2026 20:27:13
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Dienstagabend mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Zuletzt fiel die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 120,80 USD ab.
Um 20:26 Uhr rutschte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,8 Prozent auf 120,80 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'984 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 118,45 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 122,12 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2'215'419 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.
Am 11.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 249,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 51,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 81,81 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Strategy (ex MicroStrategy) 0,000 USD aus. Am 29.10.2026 hat Strategy (ex MicroStrategy) die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 44,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 125.43 Mio. USD, gegenüber 128.69 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -2,53 Prozent präsentiert.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Strategy (ex MicroStrategy) wird am 10.02.2027 gerechnet.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -4,244 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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