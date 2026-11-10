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10.11.2026 16:29:00
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 123,85 USD.
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 123,85 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'168 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 119,76 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 122,12 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 993'875 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.
Am 11.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 249,52 USD. Mit einem Zuwachs von 101,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2026 Kursverluste bis auf 81,81 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,94 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Strategy (ex MicroStrategy) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Strategy (ex MicroStrategy) gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 44,75 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Strategy (ex MicroStrategy) noch ein Gewinn pro Aktie von 8,42 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 125.43 Mio. USD, gegenüber 128.69 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -2,53 Prozent präsentiert.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2027 veröffentlicht.
2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) einen Verlust von -4,244 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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