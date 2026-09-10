Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Abend mit Kursverlusten

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 129,44 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'085 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 126,92 USD. Mit einem Wert von 128,43 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'068'081 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Bei 365,15 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 182,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.06.2026 bei 81,81 USD. Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 36,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Strategy (ex MicroStrategy) seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 30.07.2026 lud Strategy (ex MicroStrategy) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -24,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 32,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent auf 122.37 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 114.49 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -25,303 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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