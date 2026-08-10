Strategy Aktie 1465124 / US5949724083
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.08.2026 20:27:13
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) verbilligt sich am Montagabend
Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Minus bei 96,83 USD.
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 96,83 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'573 Punkten steht. In der Spitze büsste die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 96,42 USD ein. Bei 99,53 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'198'620 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (414,19 USD) erklomm das Papier am 12.08.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 327,75 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2026 (81,81 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,51 Prozent.
Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 30.07.2026 hat Strategy (ex MicroStrategy) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -24,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Strategy (ex MicroStrategy) 32,60 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 122.37 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 114.49 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) einen Verlust von -19,894 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie
Selten offen: Peter Schiff bereut, nie in Bitcoin investiert zu haben
Strategy-Aktie im Sturzflug: Milliardenverlust bringt Bitcoin-Strategie ins Wanken
Ausblick: Strategy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
10.08.26
|Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) verbilligt sich am Montagabend (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Anleger schicken Strategy (ex MicroStrategy) am Montagnachmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
04.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
01.08.26
|Selten offen: Peter Schiff bereut, nie in Bitcoin investiert zu haben (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 nachmittags stärker (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
31.07.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Strategy am 10.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert --US-Börsen schliessen mit moderaten Verlusten -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.