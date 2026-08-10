Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Anleger schicken Strategy (ex MicroStrategy) am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 97,79 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'698 Punkten liegt. Der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 97,11 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 99,53 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 804'864 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 414,19 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie somit 76,39 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,81 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -24,45 USD gegenüber 32,60 USD im Vorjahresquartal verkündet. Strategy (ex MicroStrategy) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 122.37 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 114.49 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -19,894 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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