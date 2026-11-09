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09.11.2026 20:27:13
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Montagabend mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,6 Prozent auf 125,60 USD ab.
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 125,60 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 25'209 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 122,50 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 124,65 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2'064'943 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.
Am 11.11.2025 markierte das Papier bei 249,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 49,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2026 bei 81,81 USD. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 53,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Strategy (ex MicroStrategy) am 29.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 44,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Strategy (ex MicroStrategy) 8,42 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -2,53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 125.43 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 128.69 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.
Voraussichtlich am 10.02.2027 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,244 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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