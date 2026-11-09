Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 127,00 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 25'162 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 122,50 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 124,65 USD. Der Tagesumsatz der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belief sich zuletzt auf 1'088'522 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2025 auf bis zu 249,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 96,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.06.2026 bei 81,81 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Strategy (ex MicroStrategy) gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 44,75 USD. Im Vorjahresviertel hatte Strategy (ex MicroStrategy) 8,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Strategy (ex MicroStrategy) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -2,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 125.43 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 128.69 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 10.02.2027 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -4,244 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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