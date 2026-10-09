Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Freitagabend stärker

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 155,56 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'363 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 158,10 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 154,47 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2'365'662 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 328,81 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie somit 52,69 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2026 auf bis zu 81,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 47,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 30.07.2026 äusserte sich Strategy (ex MicroStrategy) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -24,45 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 32,60 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 122.37 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 114.49 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

In der Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -23,958 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Michael Saylor fordert „Grundrechte“ für Krypto - das steckt dahinter

CLARITY Act gescheitert: Warum Bitwise-CIO Hougan weiter an Bitcoin glaubt

Bitwise-CIO Hougan: Bitcoin könnte bis 2035 auf 1,3 Millionen Dollar steigen