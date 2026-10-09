Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 1.1%  SPI 19’543 1.1%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’087 1.1%  Euro 0.9294 -0.3%  EStoxx50 6’173 0.8%  Gold 4’196 1.5%  Bitcoin 68’490 0.9%  Dollar 0.8302 0.0%  Öl 104.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Vom Börsenstar zum Problemfall: Was ist bei der Novo Nordisk-Aktie los?
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Neues Saylor-Modell: 7 Prozent Rendite mit Bitcoin?
Neocloud-Duell: CoreWeave gegen Nebius im Check
Suche...
Plus500 Depot

Strategy Aktie 1465124 / US5949724083

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.10.2026 20:27:13

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Freitagabend stärker

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Freitagabend stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,7 Prozent auf 155,56 USD.

Strategy
128.11 CHF 1.36%
Kaufen Verkaufen

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 155,56 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'363 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 158,10 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 154,47 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2'365'662 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 328,81 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie somit 52,69 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2026 auf bis zu 81,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 47,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 30.07.2026 äusserte sich Strategy (ex MicroStrategy) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -24,45 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 32,60 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 122.37 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 114.49 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

In der Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -23,958 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Michael Saylor fordert „Grundrechte“ für Krypto - das steckt dahinter

CLARITY Act gescheitert: Warum Bitwise-CIO Hougan weiter an Bitcoin glaubt

Bitwise-CIO Hougan: Bitcoin könnte bis 2035 auf 1,3 Millionen Dollar steigen


Bildquelle: Strategy
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten