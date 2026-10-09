Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Freitagnachmittag im Plus

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 154,62 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 27'312 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bisher bei 154,76 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 154,47 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 808'859 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 328,81 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Kursplus von 112,66 Prozent wieder erreichen. Am 27.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,81 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Verlust von 47,09 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 30.07.2026 lud Strategy (ex MicroStrategy) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -24,45 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Strategy (ex MicroStrategy) ein EPS von 32,60 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Strategy (ex MicroStrategy) im vergangenen Quartal 122.37 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Strategy (ex MicroStrategy) 114.49 Mio. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Strategy (ex MicroStrategy)-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Laut Analysten dürfte Strategy (ex MicroStrategy) im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -23,958 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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