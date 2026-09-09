Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 134,44 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'259 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 132,86 USD. Bei 141,37 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 2'897'574 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 365,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 63,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,81 USD ab. Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 39,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Am 30.07.2026 lud Strategy (ex MicroStrategy) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Strategy (ex MicroStrategy) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -24,45 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 32,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Strategy (ex MicroStrategy) mit einem Umsatz von insgesamt 122.37 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114.49 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,88 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -25,303 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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