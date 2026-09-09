Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) gibt am Nachmittag nach

Um 16:28 Uhr ging es für die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 136,09 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'293 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 135,92 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 141,37 USD. Bisher wurden heute 1'437'541 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gehandelt.

Am 07.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 365,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 168,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Bei 81,81 USD erreichte der Anteilsschein am 27.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 66,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Strategy (ex MicroStrategy) 0,000 USD aus. Strategy (ex MicroStrategy) liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -24,45 USD. Im Vorjahresquartal hatten 32,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 122.37 Mio. USD – ein Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Strategy (ex MicroStrategy) 114.49 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Strategy (ex MicroStrategy) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -25,303 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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