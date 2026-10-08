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08.10.2026 20:27:13
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Abend leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Zuletzt ging es für die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 148,10 USD.
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 3,4 Prozent auf 148,10 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'206 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 147,38 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 150,18 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'081'933 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 336,34 USD. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 55,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 81,81 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2026). Abschläge von 44,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 30.07.2026 lud Strategy (ex MicroStrategy) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -24,45 USD. Im Vorjahresquartal waren 32,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 122.37 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Strategy (ex MicroStrategy) einen Umsatz von 114.49 Mio. USD eingefahren.
Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -24,245 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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