Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag tiefer

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 151,20 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 27'463 Punkten steht. In der Spitze fiel die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 147,78 USD. Mit einem Wert von 150,18 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'033'934 Stück gehandelt.

Bei 336,34 USD markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 122,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,81 USD ab. Mit Abgaben von 45,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -24,45 USD. Im Vorjahresquartal hatten 32,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Strategy (ex MicroStrategy) 122.37 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 114.49 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 04.11.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) 2026 einen Verlust in Höhe von -24,245 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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