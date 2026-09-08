Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Um 16:28 Uhr rutschte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,5 Prozent auf 137,77 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'381 Punkten realisiert. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie gab in der Spitze bis auf 135,40 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 138,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'419'427 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 365,15 USD an. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 62,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,81 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,62 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Strategy (ex MicroStrategy) liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Strategy (ex MicroStrategy) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -24,45 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 32,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Strategy (ex MicroStrategy) mit einem Umsatz von insgesamt 122.37 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114.49 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,88 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 04.11.2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) 2026 einen Verlust in Höhe von -25,303 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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