Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) zeigt sich am Freitagabend gestärkt

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,5 Prozent auf 186,05 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'212 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 186,57 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 178,85 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'961'740 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 457,22 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 145,75 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2026 bei 104,18 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 78,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Strategy (ex MicroStrategy) 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Strategy (ex MicroStrategy) am 05.05.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -38,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Strategy (ex MicroStrategy) -16,49 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Strategy (ex MicroStrategy) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 124.30 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 111.07 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Strategy (ex MicroStrategy) wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 04.08.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 52,78 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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