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07.10.2026 20:27:13
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochabend tiefrot
Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 6,5 Prozent auf 153,93 USD.
Um 20:26 Uhr fiel die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 6,5 Prozent auf 153,93 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 27'510 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 153,33 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 157,73 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'682'251 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 359,29 USD. Dieser Kurs wurde am 08.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 133,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,81 USD ab. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 88,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 30.07.2026 lud Strategy (ex MicroStrategy) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -24,45 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Strategy (ex MicroStrategy) ein EPS von 32,60 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent auf 122.37 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 114.49 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) 2026 einen Verlust in Höhe von -24,245 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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