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07.10.2026 16:29:00

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) tendiert am Nachmittag schwächer

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Aktionäre schickten das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,0 Prozent auf 156,39 USD.

Strategy
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Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,0 Prozent auf 156,39 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 27'412 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 154,81 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 157,73 USD. Von der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'063'623 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2025 bei 359,29 USD. 129,74 Prozent Plus fehlen der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 81,81 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 47,69 Prozent würde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 30.07.2026 hat Strategy (ex MicroStrategy) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -24,45 USD. Im Vorjahresquartal hatten 32,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Strategy (ex MicroStrategy) im vergangenen Quartal 122.37 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Strategy (ex MicroStrategy) 114.49 Mio. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Strategy (ex MicroStrategy) wird am 04.11.2026 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) 2026 einen Verlust in Höhe von -24,245 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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