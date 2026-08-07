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07.08.2026 20:27:13

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Freitagabend auf grünem Terrain

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Freitagabend auf grünem Terrain

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 98,92 USD.

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Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 98,92 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'579 Punkten steht. Der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 105,46 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 101,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4'956'366 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 414,19 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 318,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2026 Kursverluste bis auf 81,81 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -24,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 32,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent auf 122.37 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 114.49 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Strategy (ex MicroStrategy) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in Höhe von 2,62 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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