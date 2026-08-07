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07.08.2026 16:29:00
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Freitagnachmittag im Aufwind
Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,6 Prozent auf 100,34 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 100,34 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'624 Punkten tendiert. Bei 104,45 USD markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 101,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'946'100 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 414,19 USD. Dieser Kurs wurde am 12.08.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 312,79 Prozent zulegen. Am 27.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,81 USD ab. Abschläge von 18,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Strategy (ex MicroStrategy) liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -24,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Strategy (ex MicroStrategy) 32,60 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 122.37 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 114.49 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Strategy (ex MicroStrategy) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,62 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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