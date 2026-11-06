Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Freitagabend mit roten Vorzeichen

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 1,2 Prozent auf 127,76 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 24'650 Punkten steht. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 125,59 USD ab. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 127,83 USD. Bisher wurden heute 2'048'933 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gehandelt.

Bei 252,34 USD erreichte der Titel am 07.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 49,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2026 Kursverluste bis auf 81,81 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Verlust von 35,97 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Strategy (ex MicroStrategy) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.10.2026 hat Strategy (ex MicroStrategy) die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 44,75 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Strategy (ex MicroStrategy) noch ein Gewinn pro Aktie von 8,42 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Strategy (ex MicroStrategy) 125.43 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -2,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 128.69 Mio. USD umgesetzt worden.

Strategy (ex MicroStrategy) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.02.2027 präsentieren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,431 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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