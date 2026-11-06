Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Freitagnachmittag billiger

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 127,59 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 24'747 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bisher bei 125,59 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 127,83 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'101'589 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 252,34 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 97,77 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,81 USD ab. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 55,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Strategy (ex MicroStrategy) am 29.10.2026 vor. Strategy (ex MicroStrategy) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 44,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,42 USD je Aktie gewesen. Strategy (ex MicroStrategy) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 125.43 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -2,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 128.69 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Strategy (ex MicroStrategy) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.02.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) im Jahr 2026 -5,431 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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