Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Dienstagabend mit Kursplus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 165,43 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'647 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie sogar auf 168,73 USD. Bei 166,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 2'189'694 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 365,15 USD. Mit einem Zuwachs von 120,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 81,81 USD erreichte der Anteilsschein am 27.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 50,55 Prozent würde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -24,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 32,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent auf 122.37 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 114.49 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Strategy (ex MicroStrategy) einen Verlust von -24,245 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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