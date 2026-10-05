Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) reagiert am Montagabend positiv

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 162,20 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'465 Punkten steht. Bei 166,20 USD erreichte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 164,64 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2'391'210 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 365,15 USD. Gewinne von 125,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,81 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026. Das EPS lag bei -24,45 USD. Ein Jahr zuvor waren 32,60 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 122.37 Mio. USD gegenüber 114.49 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 04.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlicht werden.

In der Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -24,245 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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