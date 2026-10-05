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05.10.2026 16:29:00
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) präsentiert sich am Nachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Plus bei 165,54 USD.
Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,5 Prozent auf 165,54 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'392 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 166,06 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 164,64 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien beläuft sich auf 1'219'031 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 365,15 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. 120,58 Prozent Plus fehlen der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 81,81 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 50,58 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 30.07.2026 hat Strategy (ex MicroStrategy) die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Strategy (ex MicroStrategy) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -24,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 32,60 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 114.49 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 122.37 Mio. USD ausgewiesen.
Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) 2026 einen Verlust in Höhe von -24,245 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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