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04.05.2026 20:27:13
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) zieht am Abend an
Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,9 Prozent auf 184,02 USD.
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 3,9 Prozent im Plus bei 184,02 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 25'054 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 186,00 USD markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 181,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'707'254 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.
Am 17.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 457,22 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 148,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 06.02.2026 Kursverluste bis auf 104,18 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 43,39 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Strategy (ex MicroStrategy) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Strategy (ex MicroStrategy) liess sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -42,93 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -16,49 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 122.99 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Strategy (ex MicroStrategy) 111.07 Mio. USD umgesetzt.
Am 05.05.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlicht werden.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) ein EPS in Höhe von 52,90 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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