Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Anleger decken sich am Abend mit Strategy (ex MicroStrategy) ein

Die Aktionäre schickten das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 15,1 Prozent auf 141,80 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'632 Punkten steht. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie zog in der Spitze bis auf 142,11 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 128,34 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 6'587'754 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 365,15 USD. Gewinne von 157,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2026 auf bis zu 81,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Verlust von 42,31 Prozent wieder erreichen.

Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -24,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 32,60 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 114.49 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 122.37 Mio. USD ausgewiesen.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -25,309 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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