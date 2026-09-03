Strategy Aktie 1465124 / US5949724083
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.09.2026 16:29:00
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag auf Höhenflug
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Strategy (ex MicroStrategy). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 8,5 Prozent auf 133,66 USD zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 8,5 Prozent auf 133,66 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'450 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 134,53 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 128,34 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'486'047 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.
Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 365,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 173,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2026 bei 81,81 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Strategy (ex MicroStrategy) 0,000 USD aus. Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -24,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Strategy (ex MicroStrategy) ein Ergebnis je Aktie von 32,60 USD vermeldet. Der Umsatz lag bei 122.37 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 114.49 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Am 04.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlicht werden.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -25,309 USD je Aktie in den Strategy (ex MicroStrategy)-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie
Bitcoin über 79'000 Dollar: Beginnt jetzt der Ausbruch? - Kryptoaktien Strategy, Coinbase und Co. profitieren
Kryptorally nach Trump-Treffen: Bitcoin und Ethereum im Turbo-Modus - Aktien von Strategy und Coinbase profitieren
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
22:33
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
20:27
|Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Anleger decken sich am Abend mit Strategy (ex MicroStrategy) ein (finanzen.ch)
|
20:03
|Starker Wochentag in New York: So steht der NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
18:00
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite freundlich (finanzen.ch)
|
16:29
|Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag auf Höhenflug (finanzen.ch)
|
16:00
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Start mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester aus dem Handel -- DAX schliesst über 26'000er-Marke -- Wall Street stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Donnerstag mit positiver Tendenz. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An der Wall Street wurden Zuschläge verbucht. An den Märkten in Asien ging es in unterschiedliche Richtungen.