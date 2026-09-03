Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag auf Höhenflug

Die Aktionäre schickten das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 8,5 Prozent auf 133,66 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'450 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 134,53 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 128,34 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'486'047 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 365,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 173,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2026 bei 81,81 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Strategy (ex MicroStrategy) 0,000 USD aus. Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -24,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Strategy (ex MicroStrategy) ein Ergebnis je Aktie von 32,60 USD vermeldet. Der Umsatz lag bei 122.37 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 114.49 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlicht werden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -25,309 USD je Aktie in den Strategy (ex MicroStrategy)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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