Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) verteuert sich am Abend

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 132,42 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 25'304 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 137,28 USD. Mit einem Wert von 131,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 2'235'016 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 276,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 52,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,81 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie derzeit noch 38,22 Prozent Luft nach unten.

Für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -24,45 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 8,42 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -4,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 122.37 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 128.69 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 10.02.2027 präsentieren. Am 03.11.2027 wird Strategy (ex MicroStrategy) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Strategy (ex MicroStrategy) im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -16,385 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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