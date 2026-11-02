Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) tendiert am Montagnachmittag fester

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 4,6 Prozent auf 136,56 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 25'783 Punkten notiert. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 137,28 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 131,90 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 982'390 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 276,24 USD. Dieser Kurs wurde am 01.11.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie derzeit noch 102,28 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,81 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 40,09 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 30.07.2026 hat Strategy (ex MicroStrategy) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -24,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 8,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -4,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 122.37 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 128.69 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 10.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Strategy (ex MicroStrategy).

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Strategy (ex MicroStrategy)-Verlust in Höhe von -16,385 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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