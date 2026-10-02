Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 157,55 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'161 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 157,10 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 165,85 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'160'731 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Bei 365,15 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 131,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,81 USD ab. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 92,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026. Strategy (ex MicroStrategy) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -24,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 32,60 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 122.37 Mio. USD gegenüber 114.49 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 04.11.2026 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) 2026 einen Verlust in Höhe von -24,337 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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