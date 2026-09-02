Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochabend leichter

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,5 Prozent auf 122,98 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'217 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 121,39 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 123,25 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'467'699 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 365,15 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 196,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2026 bei 81,81 USD. Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 33,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Strategy (ex MicroStrategy) liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Strategy (ex MicroStrategy) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -24,45 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 32,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 122.37 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 114.49 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 04.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Strategy (ex MicroStrategy)-Verlust in Höhe von -25,309 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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