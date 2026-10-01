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01.10.2026 20:27:13

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Abend im Aufwind

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Abend im Aufwind

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,5 Prozent auf 158,40 USD zu.

Strategy
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Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 3,5 Prozent im Plus bei 158,40 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'918 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 161,41 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 153,77 USD. Von der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'564'531 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 365,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie derzeit noch 130,52 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,81 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -24,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Strategy (ex MicroStrategy) ein Ergebnis je Aktie von 32,60 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,88 Prozent auf 122.37 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 114.49 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) 2026 einen Verlust in Höhe von -24,337 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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