Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag gesucht

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 156,38 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'841 Punkten notiert. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 159,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 153,77 USD. Bisher wurden heute 939'237 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 365,15 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 133,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2026 bei 81,81 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -24,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Strategy (ex MicroStrategy) 32,60 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 122.37 Mio. USD gegenüber 114.49 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 04.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) 2026 einen Verlust in Höhe von -24,337 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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