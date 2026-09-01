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01.09.2026 20:27:13

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) knickt am Dienstagabend ein

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) knickt am Dienstagabend ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 5,9 Prozent auf 125,14 USD abwärts.

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Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 5,9 Prozent bei 125,14 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'100 Punkten steht. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie sank bis auf 123,93 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 127,95 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3'206'387 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.

Bei 365,15 USD markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Kursplus von 191,79 Prozent wieder erreichen. Am 27.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,81 USD. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 52,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.07.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -24,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 32,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 122.37 Mio. USD gegenüber 114.49 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Strategy (ex MicroStrategy) wird am 04.11.2026 gerechnet.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -23,021 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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