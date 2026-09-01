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01.09.2026 16:29:00
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) tendiert am Dienstagnachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,1 Prozent auf 128,81 USD.
Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 3,1 Prozent auf 128,81 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'154 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 123,93 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 127,95 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'883'227 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 365,15 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 183,48 Prozent könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2026 (81,81 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,49 Prozent.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Strategy (ex MicroStrategy) liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Strategy (ex MicroStrategy) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -24,45 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 32,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 114.49 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 122.37 Mio. USD ausgewiesen.
Strategy (ex MicroStrategy) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 vorlegen.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) 2026 einen Verlust in Höhe von -23,021 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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