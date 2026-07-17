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FIT GROUP Aktie 154470834 / DE000A426PD9

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17.07.2026 23:19:53

Strategische Vertriebspartnerschaft mit der EURES GmbH offiziell besiegelt – Vertrag von beiden Parteien unterzeichnet

FIT GROUP
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EQS-Media / 17.07.2026 / 23:19 CET/CEST

Schüttorf, 16. Juli 2026 – Die FIT GROUP AG (ISIN: DE000A426PD9) gibt bekannt, dass der Vertrag über die bereits angekündigte strategische Vertriebspartnerschaft mit der EURES GmbH nun von beiden Vertragsparteien unterzeichnet wurde. Der von der EURES GmbH unterzeichnete Vertrag ist heute bei der FIT GROUP AG eingegangen. Damit ist die Vereinbarung wirksam und die Zusammenarbeit kann wie geplant aufgenommen werden.

Ziel der Kooperation ist die gemeinsame Distribution der Produkte aus den Geschäftsbereichen FITGUN und FGN Supplements der FIT GROUP AG. Hierzu werden beide Unternehmen ihre jeweiligen Vertriebsstrukturen, Marktkenntnisse und Kompetenzen bündeln, um die Marktpräsenz der Marken weiter auszubauen und zusätzliche Vertriebspotenziale zu erschliessen.

Nach Wirksamwerden der Vereinbarung beginnen die Vertragspartner mit der operativen Umsetzung der Zusammenarbeit. Hierzu zählen insbesondere die Abstimmung gemeinsamer Vertriebsaktivitäten sowie der sukzessive Rollout der gemeinsamen Vertriebsstrategie für die Geschäftsbereiche FITGUN und FGN Supplements.

Der Vorstand der FIT GROUP AG sieht in der nun abgeschlossenen Vertragsunterzeichnung einen wichtigen Meilenstein für die weitere strategische Entwicklung der Gesellschaft. Durch die Zusammenarbeit mit der EURES GmbH erwartet die Gesellschaft, ihre Vertriebsaktivitäten weiter auszubauen und die Marktpräsenz der Marken FITGUN und FGN Supplements nachhaltig zu stärken.

Die FIT GROUP AG wird den Kapitalmarkt über wesentliche Entwicklungen im Zusammenhang mit der Kooperation im Rahmen ihrer kapitalmarktrechtlichen Pflichten informieren.


Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: FIT GROUP AG
Schlagwort(e): Handel

17.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2367872  17.07.2026 CET/CEST

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