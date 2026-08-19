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19.08.2026 08:58:17
Strategiewechsel bei OpenAI: Viele ChatGPT-Nutzer in Deutschland sehen bald Werbung
Riesige KI-Modelle zu betreiben verursacht hohe Betriebskosten. OpenAI versucht daher, neue Umsatzquellen zu erschliessen. Dabei gerät vor allem eine Gruppe in den Fokus.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
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