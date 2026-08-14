Strategic Student Senior Housing Trust A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Strategic Student Senior Housing Trust A äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.18 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Strategic Student Senior Housing Trust A ein EPS von -0.090 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 10.3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Strategic Student Senior Housing Trust A 9.3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch