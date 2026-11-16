Strategic Student Senior Housing Trust A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Strategic Student Senior Housing Trust A lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Strategic Student Senior Housing Trust A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.100 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11.29 Prozent auf 10.7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch