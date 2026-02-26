Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’914 -0.5%  SPI 19’152 -0.4%  Dow 49’499 0.0%  DAX 25’289 0.5%  Euro 0.9134 0.1%  EStoxx50 6’162 -0.2%  Gold 5’188 0.4%  Bitcoin 52’169 -0.6%  Dollar 0.7742 0.2%  Öl 70.9 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Swiss Re12688156Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie im Blick: KI-Chip-Wettrennen - Tesla lockt Südkoreas Halbleiter-Elite
Aktien von SpaceX, OpenAI & Anthropic: Dieser Milliarden-Fonds öffnet das Tor zu den Tech-Giganten
SoundHound-Aktie dennoch tiefer: KI-Unternehmen schlägt Prognosen bei Gewinn und Umsatz
C3.ai-Aktie tiefrot: Gewinn und Umsatz deutlich unter den Schätzungen
NVIDIA-Aktie verliert dennoch : Chip-Hersteller wächst weiter explosiv - KI-Geschäft treibt Rekordzahlen
Suche...
eToro entdecken

Strategic Education Aktie 42985312 / US86272C1036

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.02.2026 22:49:57

Strategic Education, Inc. Q4 Profit Climbs

Strategic Education
66.39 EUR 3.23%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Strategic Education, Inc. (STRA) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $37.90 million, or $1.66 per share. This compares with $25.33 million, or $1.05 per share, last year.

Excluding items, Strategic Education, Inc. reported adjusted earnings of $39.81 million or $1.74 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 3.8% to $323.21 million from $311.45 million last year.

Strategic Education, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $37.90 Mln. vs. $25.33 Mln. last year. -EPS: $1.66 vs. $1.05 last year. -Revenue: $323.21 Mln vs. $311.45 Mln last year.

Nachrichten zu Strategic Education Inc Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Strategic Education Inc Registered Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

15:30 I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12:51 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Partners Group Holding AG
10:21 SMI scheitert erneut an 14.000er-Marke
08:47 UBS Logo UBS KeyInvest: Europa – Positive Stimmung/Straumann – Auf Werbetour
07:44 Bitcoin & Ethereum: Kaufen, wenn die Kanonen donnern?
25.02.26 Marktüberblick: MTU und FMC schwächeln nach Zahlen
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’486.44 19.69 SJQB8U
Short 14’796.03 13.70 S6XBKU
Short 15’375.79 8.74 STVB4U
SMI-Kurs: 13’913.73 26.02.2026 17:30:07
Long 13’355.48 19.97 SH7BGU
Long 13’036.71 13.84 SEUBLU
Long 12’476.40 8.90 SP2B8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Auf diese US-Aktien setzt die UBS im vierten Quartal 2025
D-Wave Quantum-Aktie dennoch gesucht: Geschäftszahlen verfehlen Erwartungen
Deutsche Telekom-Aktie gefragt: Umsatzerwartung geschlagen - Positive Wachstumsprognose für 2026
Gamesa bleibt im Konzern: Siemens-Energy-Chef setzt auf Sanierung - Aktie stabil
Idorsia-Aktie letztlich höher: Umsatz in 2025 verdoppelt
NVIDIA-Aktie verliert dennoch : Chip-Hersteller wächst weiter explosiv - KI-Geschäft treibt Rekordzahlen
Sandoz-Aktie deutlich höher: Generikaspezialist wächst weiter dank starker Biosimilars
NVIDIA Aktie News: NVIDIA gibt am Donnerstagnachmittag nach
NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Wie die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert hat

Top-Rankings

Q4 2025: Diese Änderungen nahm Carl Icahn an seinem Portfolio vor
So hat Carl Icahn im vierten Quartal 2025 investiert
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman
Im vierten Quartal 2025 hat der Star-Investor Bill Ackman einige Veränderungen in der Zusammense ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
4. Quartal 2025: Diese Aktien hielt Zurich Insurance im Depot
So hat der Schweizer Versicherungskonzern im vierten Quartal investiert
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
22:42 Demokrat: Justizministerium vertuscht zum Schutz von Trump
22:38 Warner-Verwaltungsrat stuft Paramount-Gebot als 'überlegen' ein
22:30 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow stabil - Tech-Werte von Nvidia belastet
22:16 Aktien New York Schluss: Dow stabil - Tech-Werte von Nvidia belastet
22:04 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Saint-Gobain auf 'Buy' - Ziel 140 Euro
21:50 Gesetz beschränkt Verwendung von F-Gasen
21:44 ROUNDUP 2: Reiche-Ministerium plant Einschnitte bei der Solarförderung
21:34 ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Schneider Electric auf 325 Euro - 'OW'
21:32 Bundestag billigt internationales Meeresschutz-Abkommen
21:31 Bericht: Bahn-Finanzvorständin muss nach drei Monaten gehen