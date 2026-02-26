Strategic Education Aktie 42985312 / US86272C1036
26.02.2026 22:49:57
Strategic Education, Inc. Q4 Profit Climbs
(RTTNews) - Strategic Education, Inc. (STRA) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $37.90 million, or $1.66 per share. This compares with $25.33 million, or $1.05 per share, last year.
Excluding items, Strategic Education, Inc. reported adjusted earnings of $39.81 million or $1.74 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.8% to $323.21 million from $311.45 million last year.
Strategic Education, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $37.90 Mln. vs. $25.33 Mln. last year. -EPS: $1.66 vs. $1.05 last year. -Revenue: $323.21 Mln vs. $311.45 Mln last year.
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: SMI letztlich schwächer -- DAX schliesst im Plus -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex ging mit Gewinnen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentierten sich nach den NVIDIA-Zahlen unterschiedlich. Die Märkte in Fernost fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.